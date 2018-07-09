Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 17:57

Zonguldak’ta vahşet

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Zonguldak’ta vahşet

09 Temmuz 2018 17:57


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine yaklaşık 300 metre mesafedeki Kdz. Ereğli Belediyesinin kanalizasyon arıtma tesisinin kanalizasyonunda yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik işçileri, sabah saatlerinde kanalizasyonda temizlik yaptığı sırada bebeği fark ederek durumu polise haber verdi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından savcılık otopsi için bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. Bebeğin olay yerine nasıl geldiği yapılan incelemelerin ardından belli olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç