Zonguldak’ta vahşet

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine yaklaşık 300 metre mesafedeki Kdz. Ereğli Belediyesinin kanalizasyon arıtma tesisinin kanalizasyonunda yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik işçileri, sabah saatlerinde kanalizasyonda temizlik yaptığı sırada bebeği fark ederek durumu polise haber verdi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından savcılık otopsi için bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Bebeğin olay yerine nasıl geldiği yapılan incelemelerin ardından belli olacak.