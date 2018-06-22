8 ayrı hırsızlık olayından ayrı ayrı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 8 kişi, ev, iş yeri ve otomobilinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki kişinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Polis hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığında hırsızlığı gerçekleştiren birinci şahsın daha önce de sürekli hırsızlık suçundan yakalanan Nurican C. (19) olduğunu belirledi. Polis diğer zanlının kimliğini tespit etmeye çalışırken bir taraftan da Nurican C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmaların sonucunda Nurican C. yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak güvenlik kameralarında tek tek tespit edilen zanlının 8 ayrı ev, iş yeri ve otomobilden yaklaşık 20 bin lira değerinde para ve değerli eşya çaldığı belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlıyı hakim 8 olaydan ayrı ayrı tutukladı.

Zanlının bu yıl içerisinde hırsızlık ekipleri tarafından 5 kez yakalandığı ancak önce tutuklanıp sonra serbest kaldığı öğrenildi.