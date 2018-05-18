Adana Şehir Tiyatrosu, liseli gençleri sanatla buluşturuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde 23 lise temsiller verecek. Şenliğin, Adana’nın kültür mozağinin bir parçası olduğunu ifade eden Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş, sahne alacak gençlere başarılar dilediğini, tüm tiyatroseverleri oyunlara davet ettiğini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde organize ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği, 33’üncü kez Adana gençliğini sanatla buluşturacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda düzenlenen Liselerarası Tiyatro Şenliği, 21 Mayıs günü saat 11:00’da Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Kanlı Düğün’ adlı oyunuyla başlayacak. Aynı gün saat 15:00’da ATO Anadolu Lisesi ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, Liselerarası Tiyatro Şenliği’nin Adana’nın kültür mozaiğinin bir parçası olduğunu belirtti. Dikilitaş, “60 yıldır tiyatro sanatını Adanalılarla buluşturan Adana Şehir Tiyatroları, birçok tiyatro sanatçısının yetişmesine katkıda bulunmuş ve çok sayıda gencimizi sanatla tanıştırıp, daha pozitif, daha üretken, daha vatansever ve daha erdemli yetişmesine vesile olmuştur. Bu anlamda tiyatro sanatına güç veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’ye ve Adanalılara şükranlarımızı sunuyoruz. Şenlikte sahne alacak liseli gençlerimize başarılar diliyor, tüm tiyatroseverleri oyunlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

33. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şenliği’ne katılan liseler ve sahneleyecekleri oyunlar şunlar; Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi (Kanlı Düğün), ATO Anadolu Lisesi (Neler Oluyor Hayatta) Seyhan Rotary Anadolu Lisesi (Kadınlar Ve Adamlar), Adana Anadolu Lisesi (Kadınca), Barbaros İMKB Anadolu Lisesi (Ehliyet Senin Neyine Dün Şinasi Köyüne), ÇEAŞ Anadolu Lisesi (Duvarların Ötesinde), TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi (Ah Şu Gençler), Final Okulları (Bir Yaz Gecesi Rüyası), Final Temel Lisesi (Ah Şu Gençler), Borsa Anadolu Lisesi (Otogargara), Altıneller Uzay Koleji (Çanakkale Geçilmez), Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Masallarıma Kar Yağıyor), Şehit Bora Süelkan Meslek Anadolu Lisesi (Sınavsız Hava Sahası), Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi (Yarası Olana), İsmail Kulak Anadolu Lisesi (Nalınlar), Adasokağı Anadolu Lisesi (Ah Şu Büyükler), TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi (Eskidendi), Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi (Otogargara), Abbıs Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi (Otogargara), Şehit Temel Cingöz Lisesi (Şiir Dinletisi), Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi (Televizyon Cumhuriyeti), ÇEAŞ Anadolu Lisesi (Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek).