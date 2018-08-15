Adana ve Debrecen kardeş şehir oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Macaristan’ın ikinci büyük kenti Debrecen arasında kardeş protokolü imzaladı

Protokol imza töreni esnasında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Soydaşlarımızla olan gönül bağımızın iş birliğine dönüşmesinden dolayı bahtiyarım” dedi

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Macaristan’ın ikinci büyük kenti Debrecen arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. 10’ncusu düzenlenen Turan Kurultayı’na katılmak üzere Macaristan’a giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü protokol imza törenine eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katıldı. Debrecen Belediye Başkan Yardımcısı Szabolcs Komalay ve Macaristan Türkiye Fahri Konsolosu Demet Sabancı’nın da hazır bulunduğu protokol imza töreninde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, Türk Dünyası’nın bir ve beraber olması gerektiğini vurgulayarak, “Macar halkını kendimizden ayrı tutmuyoruz. Çünkü aynı kökten geliyoruz. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin örnek bir düzeye gelmesi ve yatırıma dönüşmesi için bu protokol önemli. Osmanlı döneminden çok bağlarımız var ama onun ötesinde de kökenimiz itibariyle yakınlığımız var. Hepimiz Atilla’nın torunlarıyız. Macar Türkologlar bunu ilk kanıtlayanlardır. Türkler ve Macarların yakın ve kardeş olduğu böylece bilimsel açıdan da kanıtlandı. 2 bin yılda farklılaşmalar olmuştur ama yaradılıştan gelen bazı özellikler değişmez ve inkar edilemez” dedi.