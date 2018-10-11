Adana'da hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ilçenin yedi ayrı noktasında meydana gelen inşaatlardan demir, kalıp gibi hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışma neticesinde güvenlik kameralarından 5 şüphelinin 3 araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edildi.