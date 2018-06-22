Adana’nın plajları temizlendi

Büyükşehir görevlileri, 163 kilometrelik sahil kesimini çöpler, denizden gelen atıklar, istenmeyen taşlar, çürümüş yosunlar ve dikenli bitkilerden temizledi. Ayrıca, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı üreme odaklarını ilaçladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Yumurtalık ve Karataş’ta vatandaşların denize girip, güneşlendiği sahiller ile balıkçı barınaklarında kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Adanalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahillerin temizliği, traktörlere bağlanan tırmıklı, süpürgeli, elekli makinelerle gerçekleştirildi. Dalgaların plajlara getirdiği atıklar, çürümüş yosunlar, istenmeyen taşlar ve dikenli bitkiler, yüksek devirle çalışan makineler sayesinde kumlardan arındırıldı. Yapılan çalışmalarla Karataş ve Yumurtalık plajları pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Temizlik ekipleri, plajların yanı sıra Yumurtalık ve Karataş’taki balıkçı barınaklarını da periyodik olarak temizlemeye sürdürdü. Temizlik görevlileri, limanların çevre ve dip temizliğinde teknelerden atılan lastikleri, çürümüş ağları ve kıyıya vuran atıkları toplayıp, görüntü kirliliğine son verdi.

Temizlik ekipleri, her iki ilçedeki ana caddeleri ve sokaklardaki rögarları, yeşil alanları, parkları ve pazar yerlerini de kapsamlı ilaçladı. Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlerin üreme odakları kurutuldu.