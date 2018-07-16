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16 Temmuz 2018 11:57

Ayas ve Zeytinbeli plajları şenlendi

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde gerçekleştirilen Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğinde Sanat Tır’ı, sağlık otobüsü, gezici kütüphane ve gezici dijital mamografi cihazı ile tatilcilere kültür, sanat ve sağlık hizmetini bir arada sundu.

Ayas ve Zeytinbeli plajları şenlendi

16 Temmuz 2018 11:57


Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğini Yumurtalık’a taşıdı. Ayas Belediye Plajı ve Zeytinbeli Plajı’nda iki akşam üst üste gerçekleştirilen kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu neşeli şarkılar ve danslarla vatandaşları coşturdu.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli doktorlar ve uzman personel de Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliği kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Doktorlar, vatandaşları muayene ederken, yardımcı sağlık personeli de kan tahlillerini yapıp, tansiyonlarını ölçtü. Meme kanserinin erken tanısını sağlayan gezici dijital mamografi cihazı, kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi.




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