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14 Haziran 2018 19:43

Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu partilileriyle bayramlaştı

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Teşkilatında vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu partilileriyle bayramlaştı

14 Haziran 2018 19:43


AK Parti Adana İl Teşkilatına, Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömerli Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan, Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Ak Parti Milletvekili adayları ile çok sayıda partili bir araya gelip bayramlaştı.


Partililere selamla konuşması yapan Bakan Çelik, ”Hepimizin bayramı mübarek olsun. Seçim kampanyamızın başından beri söylüyorum. İki tane bayramımız var. Biri Ramazan bayramı diğer demokrasi bayramı. Ramazan bayramının arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan bayramına idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi 19 Haziran oluyor. Cumhurbaşkanımızın Adana’ya gelişi demokrasi bayramımızın arifesi oluyor” dedi.


30 gün boyunca oruçlarımızı tutup ibadetimizi yaptıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, ”Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim İnşallah birlik bereket bolluk içerisinde güzellikleriyle sağlıkla inşallah tekrar nasip eder diyorum. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Son bir hafta boyunca durmadan yorulmadan inşallah kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.




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