Başkan Karalar’dan Karaisalı, Pozantı ve Karataş’a çöp kamyonu

Sadece ilçelerine değil ihtiyaç duyulan her yere hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Karalar, bu anlamda yaz aylarından artan nüfusa daha iyi hizmet edebilmesi için Pozantı’ya çöp kamyonu gönderdiklerini söyledi. Başkan Karalar, “Biz daha önce de söylüyorduk, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Sadece ilçemizde değil ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürme gayreti gösteriyoruz. Yaz aylarında Adana şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız sıcak hava nedeni ile ya Karataş gibi deniz kenarına ya da Pozantı ve Karaisalı gibi yaylara gider. Böyle olunca oralardaki belediyelerimiz hizmet yapmakta güçlük çeker. Çünkü gerçek nüfusu ile yaz aylarında oluşan nüfus arasında kat ve kat fark vardır. Bu nedenle bizde o ilçe belediyelerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yılda Karataş, Karaisalı ve Pozantı’ya 1 adet çöp kamyonu gönderiyoruz” dedi.