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17 Haziran 2018 09:35

Cam kemik hastası kadını adım adım takip edip, cep telefonunu çalmış

Adana’da tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan engelli kadını zanlının adım adım takip ettikten sonra köprü altında cep telefonunu çalıp çok sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Cam kemik hastası kadını adım adım takip edip, cep telefonunu çalmış

17 Haziran 2018 09:35


Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan’da merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi’nde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, Camgöz’ün bacağının yanında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, Camgöz’ün sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören kadın ise gözyaşlarına boğuldu.


Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, polis çalınan cep telefonunu da buldu.



Adım adım takip edip köprü altında çaldı


Polisin incelediği 200 kameranın ikisinde ise zanlının engelli kadını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Ayşe Camgöz kaldırımdan tekerlekli sandalyesi ile giderken, zanlı da hemen arkasından takip ediyor. Camgöz, Atatürk Caddesi’nden Şehit Komiser Mustafa Sarı alt geçidine doğru gittiğinde de arkasından takibe devam ediyor. Camgöz, tam köprü altına geldiği sırada ise arkasından yaklaşıp Camgöz’ün bacağının yanındaki cep telefonunu alıp yolun karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi çok sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, polis bu görüntülerden zanlıya ulaştı.




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