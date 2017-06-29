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29 Haziran 2017 11:00

Çukurova’da emekliler, Emekli Evleri’nde buluşuyor

Adana’nın Çukurova ilçesinde kadın ve erkek emeklilerin bir arada dinlenip vakit geçirebileceği Emekli Dinlenme Evleri, yaz aylarında da ilgi görüyor.

Çukurova’da emekliler, Emekli Evleri’nde buluşuyor

29 Haziran 2017 11:00


Çukurova Belediyesi tarafından ilçenin birçok semtine açılan Emekli Dinlenme Evleri, Adanalı emekliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kış aylarında dinlenme evini dolduran emekliler, yaz aylarında da bu tesisleri tercih ediyor.


Emekliler bu tesislere gelerek, gün boyunca gazete, dergi, kitaplarını okuyabiliyor, sohbet ederek dinlenme imkanı bulabiliyor. Günlük ortalama 5-6 saatini Emekli Dinlenme Evi’nde geçiren vatandaşlar ülke ve Adana gündemini masaya yatırıyor. Emeklilerin buluşma noktası olan bu tesislerin daha da artmasını isteyen vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emekli Dinlenme Evleri’nin yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Emeklilerimiz artık evleri gibi gördükleri bu tesislere gelerek, gün boyunca gazete, dergi, kitaplarını okuyabiliyor, sohbet ederek dinlenme imkanı bulabiliyor. Yaz -kış Emekli Dinlenme Evlerimiz hiç boş kalmıyor” dedi. Emeklileri dönem dönem ziyaret edip isteklerini dinlediğini söyleyen Çetin, “Yıllarını ülkesi, kenti ve ailesi için emek vererek geçiren emeklilerimize ikinci baharlarında biraz daha huzur verip, onları rahat ettirebiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.


Çay ve kahve gibi içeceklerin ücretsiz olduğu, ayrıca her türlü günlük ulusal ve yerel gazeteler ile dergilerin bulunduğu Emekli Dinlenme Evleri her sabah 08.30’da açılıp akşam 19.00’da kapanıyor.




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