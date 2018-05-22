Emlak ve ÇTV’de son ödeme tarihi: 31 Mayıs

Çetin, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için vergilerini 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini belirterek, "Belediye binamızdaki veznelerimiz hafta sonu 26-27 Mayıs tarihlerinde de açık olacak. Vatandaşlarımız vergilerini ödemezse cezalı duruma düşecek" dedi.

Vergisini yatırmak isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlandığını belirten Meral Çetin, "Emlak servisimizi ve veznelerimizi tamamen yeniledik. Vatandaşlarımız bundan böyle Halk Bankası şubelerinden ve Yüreğir Belediyesi web sitemiz üzerinden kredi kartı ile borçlarını ödeyebileceklerdir. Emlak servisinde mükelleflerimizin rahatlıkla vergilerini yatıracakları ortam hazırlanmıştır. Mükelleflerimiz sıra beklemeden vergilerini ödeyebilecekler" diye konuştu.