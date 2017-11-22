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22 Kasım 2017 10:11

Facebook’tan ablasına küfreden arkadaşını ve annesini bıçakladı

Adana’da sosyal medya Facebook üzerinden ablasına küfrettiğini iddia ettiği Ferdi A.

Facebook’tan ablasına küfreden arkadaşını ve annesini bıçakladı

22 Kasım 2017 10:11

ve annesi Pervin A.’yı bıçaklayan Orhan Ü. tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 24013 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi A. arkadaşı Orhan Ü.’nün ablası Bedriye Ü.’nün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hakkında “Bu iyi ayak değil. Bu arabayı nasıl alıyor” diye yorum yaparak dedikodu çıkardı. 18 Kasım günü Ferdi A., karşılaştığı Orhan Ü.’nün tekrar ablasına küfretti. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ü., A.’yı bacağından bıçakladı. Olaydan bir gün sonra Bedriye Ü., kavga eden iki arkadaşı barıştırmak için kardeşini de alarak A. ailesinin evine gitti. Pervin A., oğlunu bıçaklayan Orhan Ü.’yü görünce önce küfrederek sandalye fırlattı. Bir anda kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçaklarına sarıldı. Kavga eden iki arkadaş arasında bulunan Pervin A., Orhan Ü.’nün bıçak sallamasıyla göğsünden yaralandı. Kadın ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis tarafından yakalanan Orhan Ü., “Ferdi A., ablamın paylaştığı fotoğraflara yorum yaparak ablam hakkında dedikodu çıkardı. Hap içtiği bir gün karşılaştık önce küfretti daha sonra bıçakla saldırdı. Kendimi korumak için bıçağı salladım ve Ferdi’yi yaraladım. Ablam bizi barıştırmak istedi ancak annesi Pervin küfrederek hakaret etti. Oğlu Ferdi tekrar bıçakla saldırdı ben kendimi korumak istedim ancak araya giren Pervin A.’yı bıçakladım” diyerek kendisini savundu. Kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilen Orhan Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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