İmam maaşını çocuklara bayram harçlığı olarak dağıttı

Çukurova ilçesindeki Uluyol Cami imamı Adil Satan, önceki senelerde de bayram namazı öncesi çocuklara harçlık dağıttığını hatırlatarak, "Çocukların yüzünün gülmesi, onların bayramı mutlu geçirmesi dünyadaki her şeye değer. Bunu da bundan sonra geleneksel hale getirip her yıl yapıyorum" dedi.

Yaklaşık 53 çocuğa zarflar içerinde bayram harçlıklarını dağıtan Satan, "Bayram neşedir, bayram mutluluktur. 25 Haziran’da yaz kuran kursumuz açılacak, camimize gelen öğrenciler dualar, sureler, itikat, ibadet, siyer ve ahlak ile ilgili dini bilgiler verilecek. Eksikliklerini gidererek cemaatle namaz kılmanın tadına varacaklar" diye konuştu.

Harçlığın yanı sıra şeker ve çeşitli hediyeler alan çocuklar da çok mutlu olduklarını söyledi.