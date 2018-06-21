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21 Haziran 2018 18:27

Kozan’da trafik kazası: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kozan’da trafik kazası: 3 yaralı

21 Haziran 2018 18:27


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan Emnacar yönetimindeki 01 BP 581 plakalı kamyonet, önce Veysel Kırbaç yönetimindeki 80 KU 780 plakalı kamyona ardından Mahir Çıracı yönetimindeki 80 LB 846 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralanan tanker sürücüsü Mahir Çıracı Ceyhan Devlet Hastanesine, kamyon sürücüsü Veysel Kırbaç ve yanında bulunan oğlu Hilmi Sefa Kırbaç Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri yolu kontrollü olarak bir süre trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de tankerde oluşabilecek olası patlama tehlikesine karşı önlem aldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.




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