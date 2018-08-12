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12 Ağustos 2018 09:00

Limon fiyatları aldı başını gidiyor

Geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 7 bin ton üretimi yapılan limonun fiyatı cep yakıyor.

Limon fiyatları aldı başını gidiyor

12 Ağustos 2018 09:00

Bahçede kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı bulan limon, tezgahta yaklaşık 10 liraya satılıyor.


Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Çukurova’da üretilen limon fiyatları, aldı başını gidiyor. Adana’daki marketlerin manav reyonlarında satışa sunulan limon fiyatı, görenleri şaşkına dönüyor. Vatandaşlar, perakende kilosu 10 liraya yaklaşan limon fiyatlarından memnun olmuyor.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fidanlarda ve erkenci türde hasadı yapılan limonun boyutuna göre dalında 1 ila 1,5 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.


Bazı marketlerde limonun 9,5 TL’den satışa sunulduğunu belirten Doğan, “Satışa sunulan bu ürünlerin etiketinde alış fiyatı 5 TL, vergiler 0,73, sevk giderleri 0,12, mağazacılık giderleri de 0,88 TL olmak üzere maliyet toplamı 6,73 TL gibi rakamlar yer alıyor. Limonun üretici satışı ile perakende fiyatı arasında uçurum var. Yüreğir Ovası’nda yer alan narenciye bahçelerindeki diğer limon türünün hasadına ise Eylül ayının başında başlanılacak” dedi.




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