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21 Ağustos 2018 05:24

Otomobiliyle kanala düşen sürücü polisten kaçmaya çalıştı

Adana’da sulama kanalına düşen sürücüyü vatandaşlar araçtan çıkardı, daha sonra sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Otomobiliyle kanala düşen sürücü polisten kaçmaya çalıştı

21 Ağustos 2018 05:24



Kaza, saat 04.20 sıralarında Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Tufan Sığılır kullandığı hafif ticari otomobili ile virajı alamayınca ağaca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Sulama kanalının su seviyesinin diz boyunda olması ise olası bir facianın önüne geçti.



‘Vatandaşlar kurtardı, sürücü koşarak kaçtı’


Kazayı gören vatandaşlar ise, hızla kaza mahalline geldi. Bir vatandaş elindeki halat yardımıyla Sığılır’ı kanal içerisinden kurtardı. Sığılır kanaldan çıkmasıyla birlikte koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Polisler ekip otomobiliyle Sığılır’ın önüne geçerek yakaladı.



Sığılır aşırı alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Sığılır gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.




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