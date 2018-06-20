Adana Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte mültecilerin sorunlarından söz edilirken son günlerde Suriye’den gelen mültecilerin ön planda olmasına rağmen Türkiye’nin Afgan, İranlı, Iraklı olan pek çok mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, dünyada yaşanan en önemli çözülmesi gereken sorunlardan birinin mülteciler sorunu olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk halkı bu meseleye iyi insan olabilmek ve iyi insan olmanın şerefine nail olabilmek açısından bakmaktadır. Medeni Avrupa kendilerince ‘mülteciler aman size kalsın, siz onlara bakın’ diye yalvarmaktadır. Maalesef bir üzücü durumda şudur ki Ortadoğu’nun Müslüman devletleri de büyük kaynaklarını iktidarlarını korumak için büyük ülkelerin büyük şirketleri ile silah alışverişi ile kendi menfaatlerini ve kendi iktidarlarını korkmak için harcamaktadırlar. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 44 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Şehrimiz Adana bu toplam mülteci sayısının yüzde 10’una yakınına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin güney kuşağı buradaki şehirler Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin ülkemizdeki mülteci sayısının yarısına hatta yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Türkistan coğrafyasından Ortadoğu’ya doğru batıya açılan ilk özgürlük kapısı olarak Türkiye’yi tercih etmektedirler" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının kendi topraklarına özgürlük ve çocuklarının geleceği için bir arayışla adım atan insanlara insan olmanın gereğini yapmaya çalıştığını ifade eden Sözlü, "Tabi ki bu işin esas çözümü insanları göç etmeye zorlayan şartların düzeltilmesidir ülkelerinde bu meselenin hallolmasıdır. En azından yeni mülteciler yeni göç dalgası oluşturacak şiddet ve demokrasi dışı yöntemlere ülkeler müracaat etmemelidir” diye konuştu.

SGDD tarafından çocukların hazırlamış olduğu koro, dans gösterisi, tiyatro gösterisi gerçekleştirilirken, SGDD anaokullarında eğitim gören mülteci öğrenciler tarafından da yapılan el işleri sergilendi.