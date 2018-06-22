Uçar: "Konut satışları sonbaharda ivme kazanır"

Uçar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana’daki gayrimenkul fiyat artışlarının en büyük sebeplerinden birisinin kat karşılığı oranlarının yüzde 50, bazı yerlerde yüzde 60’lara kadar yükselmesi olduğunu belirterek, bu artışların gayrimenkul fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Demir ve çimentonun fiyatlarının artmasının inşaat maliyetlerini de yükselttiğini ve Adana’ya göre fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Uçar, dövizdeki artışın bu gider artışını tetiklediğini belirtti.

Gayrimenkulün her zaman en iyi yatırım aracı olduğunu vurgulayan Uçar, “Konut sektörü, son 6 ayda ciddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyor . Banka faizlerinin artması döviz kurlarının yükselmesi konuta olan talebi bir anda dövize ve faize yöneltti. Dövizden de banka faizinden de getirisi çok daha fazladır. Diğer yatırım araçlarına göre şuan belki sıkıntılı günler yaşıyor ama seçimlerden sonra bu sıkıntı, belirsizlik atlatılacaktır. Sonbaharda da ivme kazanacaktır” dedi.

Konut faiz oranlarının 0,98’e düşürülmesiyle piyasada canlanma olduğunu vurgulayan Uçar, “Geçen yıla göre bu yıl konut satışları biraz daha artış gösterdi. Bu süre eylüle kadar ama bizim temennimiz eylülden biraz daha uzatılması. Gayrimenkul almak isteyenlerin bu faiz oranlarını fırsat bilip gayrimenkul almalarını tavsiye derim, bu arada tapu harçlarının düşmesi KDVlerin düşmesi piyasayı olumlu olarak etkiledi. Bunların geçici bir kaç aylık olması değil de biraz daha kalıcı olmasını bekliyoruz“ diye konuştu.

Konutta daha önce yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8’e çekildiğini belirten Uçar, “KDV oranlarında yaşanan indirim konut fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Harçların binde 20’den binde 15’e düşmesi 100 bin TL’lik bir konut aldığımız zaman yaklaşık deprem sigortası ve döner sermayesi ile 4 bin TL ödenirken 3 bin 500 TL oldu. Ortalama 500 binlik bir konut aldığınız zaman 100 veya 150 TL’lik bir gerek konut kredisinden gerek tapu harçlarından gerek KDV’den ciddi bir indirim oldu” dedi.