Ünüvar: “Siyasette de sporda da ter akıtmadan başarı gelmez"

Her ikisinde de koşarsan kazanırsın. Bizler de hedefimize emin adımlarla koşuyoruz” dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve yönetimini ziyaret eden Ünüvar, anne ve babalara çocuklarını mutlaka spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Spor yapan bir çocuğun her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durduğunu ifade eden Ünüvar, “Spor hayattır. Uyuşturucunun panzehiridir. Sporla uğraşan genç sigara, alkol, uyuşturucu kullanmaz. Sokakta gereksiz iş ve işlemlerde bulunmaz. Derslerinde başarılı olur. Sağlıklı olur. Obez olmaz. Biliyorsunuz; obezite şeker, kalp, tansiyon gibi türlü hastalıkların babasıdır. Spor yapan çocuk bu hastalıklardan korunmuş olur. Bunun kendisine, ailesine, ülkeye faydası vardır. Yani spor her derde devadır. Onun için bizim sportif alanları artırmamız lazım. Bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor ile siyaset arasındaki benzerliklere de işaret eden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Siyaset de spor gibidir. Biri defansta, biri orta sahada, diğeri forvette duracak ve birbirini tamamlayacak. Biz açıkçası AK Parti olarak en iyi ekibe sahip olduğumuzu biliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi çok iyi bir teknik direktörümüz var. Ekip de birbirini tamamlıyor. Ve biz o teknik direktörümüzün verdiği motivasyon ve taktikle çalışıyoruz. Bizim teknik direktörümüz de bizim pozisyonumuzdayken çok koştu. Beyoğlu ilçe başkanlığından İstanbul il başkanlığına, İstanbul belediye başkanlığından başbakanlığa, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına kadar sürekli koştu. Halkımız için koştu, halkımızla beraber koştu. Ne siyasette, ne sporda ter akıtmadan başarı gelmez. Biz de hamdolsun ter akıtıyoruz. Çünkü koşarsan kazanırsın. Biz de hedeflerimize emin adımlarla koşuyoruz. Hedefimiz öncelikle bu seçimi kazanmak, asıl Türkiye’ye kazandırmak. Mühim olan budur. Türkiye’nin hedefi çok büyük. 24 Haziran’da halkımızın desteğiyle bu hedefler için ciddi bir adım atacağız inşallah. ”