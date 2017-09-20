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20 Eylül 2017 12:15

Zamanla yarıştılar, 3 kişiye hayat verdiler

Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ziraat mühendisinin kalbi, karaciğeri ve bir böbreği Adana’da yapılan başarılı operasyonlarla 3 hastaya hayat verdi.

Zamanla yarıştılar, 3 kişiye hayat verdiler

20 Eylül 2017 12:15


Kahramanmaraş’tan ailesiyle gittiği Antalya tatilinden dönerken beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Tarsus’taki bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ziraat Mühendisi Süleyman Arslantaş’ın (36) bağışlanan kalp, karaciğer, akciğer ve böbreklerini organ bekleyen hastalara ulaştırmak için zamanla yarış yapıldı. Arslantaş’ın akciğer ve bir böbreği Ankara ve İstanbul’a uçakla gönderilirken; kalp, karaciğer ve diğer bir böbreği ise karayoluyla Adana’daki Başkent Hastanesi’ne getirildi.


Zamanla yarışın yapıldığı nakil sonunda Süleyman Arslantaş’ın kalbi kalp damar cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Atilla Sezgin, Prof. Dr. Öner Gülcan, Doç. Dr. Ali Tünel, Dr. Utku Alemdaroğlu ve Dr. Özgür Ersoy’dan oluşan bir ekip tarafından 58 yaşındaki bir hastaya nakledildi.


Yaşamını yitiren genç mühendisin karaciğeri Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın başkanlığında genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Kenan Çalışkan, Prof. Dr. Gökhan Moray, Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu, Yard. Doç. Dr. İlker Arer, Dr. Murat Kuş’tan oluşan bir ekip tarafından 35 yaşındaki Ali Aydın Dalkıran’a nakledildi. Aynı ekip, bağışlanan böbreği ise 19 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 38 yaşındaki Elmas Emel’e nakletti.


Başarılı nakil operasyonlarıyla yaşama tutunduklarını belirten Elmas Emel ve Ali Aydın Dalkıran, “Umutlarımızın tükendiği anda birden yeniden yaşama sarıldık. Hayatın bir cilvesi olarak ölen bir kişinin organlarıyla bizlerin yaşam bulması tarif edilemez garip bir duygu. Bu nedenle sevincimiz buruk. Fakat hayat böyle bir şey. Bize bağışta bulunan kişiye Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ameliyatımızı gerçekleştiren doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.




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