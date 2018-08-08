Adıyaman’ın Gerger ilçesinde evde ölü bulunan genç kadının kocası gözaltına alındı.
Olay, Gerger ilçesi Ağaçlı köyünde meydana geldi. Cemile U.’nun (24) evinde öldüğü ihbarı üzerine olay…
Adıyaman’da, adam yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, kasten adam yaralama suçundan…
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Güdülge köyü Susamlı Mezrasında otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sait Şahin’in kullandığı 63 AZ…
Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, karşılıksız çek suçundan aranan ve hakkında 127 bin TL kesinleşmiş para cezası…
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Buğday Pazarında hırsızlık yapan şahısları yakaladı.
Edinilen bilgiye, Adıyaman merkez Hasankendi köyü Buğday Pazarında M.G., isimli şahsa ait…
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in videosunu izleyip para topladıkları otomobilde suçüstü yakalanan doktorların yargılanmasına başlandı.
Adıyaman’da FETÖ/PDY…
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, sabah saat 06:00’da 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre 3.6…
Adıyaman’da, bir gün içerisinde 5 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren 5 farklı iş…
Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 3 hırsızlık, 3 dolandırıcılık ve cezaevi firarisi olan M.O., isimli şahsın yakalanmasına…