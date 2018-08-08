Aranması olan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, karşılıksız çek suçundan aranan ve hakkında 127 bin TL kesinleşmiş para cezası…