Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Ramazan Bayramını kutladı

Sevgi, saygı muhabbetle kucaklaşacağımız ve yeni umutların güç bulacağı bayramı idrak etmenin sevinç ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kalkancı, “Adıyamanlı kardeşlerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Biliyoruz ki, sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bayramlar sosyal hayatımızın en müstesna ve en güzel zaman dilimleridir. Bayramlar, birleştirici ve bütünleştirici özelliği yanında gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, kırılan gönüllerin onarıldığı, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kültür ve inanç değerlerimizin güç kazandığı bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramının huzur ve bereketinin toplumumuzun her katmanını sarmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramını idrak etmeleri için de Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle bütün Adıyamanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten duygularla kutlarken, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri ve bayram sevincinin acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyor, Ramazan Bayramının ilimize, ülkemize ve bütün İslam dünyasına huzur, refah ve selamet getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.