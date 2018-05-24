ATSO Meclis Üyesi Bereket’ten işverenlere çağrı

Bakanlar Kurulunun 2 Şubat 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğu Torba Yasa Tasarısının Ek-17. Maddesine göre işverenler bugüne kadar hiç almadıkları ya da eksik aldıkları istihdam teşvikleri SGK’dan tahsil edebiliyor. Meclise sunulan Torba Yasa 21 Mart 2018 tarihinde kabul edilerek, 27 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Rüştü Bereket, istihdam teşvikinden bir çok işverenin haberdar olmadığına işaret ederek, işverenlerin bu konuyla ilgili SGK’ya başvurması gerektiğine dikkat çekti.

Rüştü Bereket, “Söz konusu kanun maddesiyle, bundan böyle geçmiş dönemlere ait iade teşvik alacakları 1 Haziran 2018 tarihine kadar talep edebilirler. 7103 Sayılı Kanun ile tek sefere mahsus geçmiş dönemlere ilişkin teşvik alacaklarının tahsili imkanı getirildi. 1 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak iade teşvik alacak talepleri kabul edilmeyeceği için geçmiş dönem iade teşvik alacaklarının müracaatları belirtilen süreler içerisinde yapılmalıdır” diye konuştu.