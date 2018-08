Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Hainlere yaşama hakkı vermeyeceğiz”

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 askerin şehit olması sonrası Adıyaman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, askerlere ve polislere başsağlığında bulunarak bayramlarını kutladı. Hava yoluyla Adıyaman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, komutanlıkta bulunan askerlerle bayramlaştı. Askerlerle tek tek bayramlaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki il protokolü komutanlık makamına geçerek Adıyaman hakkında bilgiler aldı.

Yaşanan terör olayından dolayı Adıyaman’da bulunduklarını dile getiren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hepinizin bildiği gibi 16 Ağustos tarihinde meydana gelen menfur patlamada 4 evladımızı şehit verdik. Terörün etkisini en aza indirdiğimiz her yönüyle belini kırdığımız ve top yekun mücadele ettiğimiz bir dönemde Adıyaman gibi hem ülkemizin hem de bölgemizin, en huzurlu, en sakin ve geleceğe en güvenle bakan hemşerilerimizin yaşadığı bu bölgede böyle hadiselerin olması çok üzdü. Her şeyden önce arkadaşlarımıza baş sağlığı dilemek, hem her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek, hem de ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman’da da halkımızın huzurunu, refahını bozmaya yönelik güvenlik güçlerimizin moralini bozmaya yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Herhangi bir şekilde bu eylemleri yapma cüretini ya da fırsatını yakalamış hainler olursa da onlara hiçbir şekilde bu bölgede yaşama hakkı tanımayacağımızı sonuna kadar olayları kovalayacağımızı ve bu olayları açığa çıkartmak suçlulara hak ettiği cezayı vermek için canla başla çalışan bütün güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olacağız. İçişleri Bakanımızın talimatlarını hem Valimiz hem de güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın temsilcileriyle, komutanlarıyla, müdürleri ile paylaşmak için Adıyaman’a geldik. Bundan sonra bu coğrafyada bizim huzurumuzu, bizim kardeşliğimizi bozmayı aklından geçirecek hiçbir kimseye hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi bu olayın faillerini hak ettikleri cezayı en kısa sürede vererek göstermiş olacağız” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından komutanlık makamında bir süre bilgiler alan heyet, daha sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Hareket Şube Müdürlüğüne geçti.Burada Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, polislere başsağlığı diledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğu bölgeyi gezdi. 4 askerin şehit olduğu bölgeyi basın mensuplarına kapalı bir şekilde gezen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki il protokolü burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sohbetten sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Adıyaman’dan ayrıldı.