Bakımsız kalan tarihi çeşme tepkilere neden oluyor

Alitaşı Mahallesinde bulunan Tarihi Çırçır Pınarı Çeşmenin suları bakımsızlıktan dolayı kururken, duvarlarına yazılan yazılarda çirkin bir görüntüye neden oluyor. Tarihi alanların korunup ve bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılmasını dile getiren vatandaşlar, "Hatırladığımız kadarıyla bu tarihi yerin bakımı 2007 yılında yapılmıştı. O günden bu güne bir daha bakım yapıldığını hatırlamıyoruz. Bakımsızlıktan dolayı çeşmenin suları kurudu şuan bir damla bile su akmaz oldu. Hem suların kuruması hem de kendini bilmez kişilerin çeşme duvarlarına yazdığı yazılardan dolayı çeşme tamamen kullanılamaz hale geldi. Bizleri bu tür eski yapılan korunmasını ve gerekli bakımlarının yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.