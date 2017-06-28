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28 Haziran 2017 18:47

Başkan Kutlu: “Adıyaman tütününden teröre tek kuruş gitmez”

Manşetinden ‘Terörün yeni finans kaynağı’ olarak duyurduğu kıyılmış tütün ile ilgili yayınladığı haber ile ilgili tepki çeken Star Gazetesine bir tepki de Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’dan geldi.

Başkan Kutlu: “Adıyaman tütününden teröre tek kuruş gitmez”

28 Haziran 2017 18:47


Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, “Star Gazetesi teröre destek sağlayan yabancı sigara kartellerine rant mı sağlamak istiyor? Adıyaman tütününden teröre tek kuruş gitmez” diyerek Adıyaman çiftçisinin emeğine saygı istedi.


Başkan Kutlu açıklamasında, devletine bağlılığını tarihin her döneminde açıkça gösteren, teröre hiçbir zaman prim vermeyen Adıyamanlıların en önemli gelir kaynağından bir tanesi olan tütünün terörün yeni finans kaynağı olduğunu ve tütün yetiştiricilerinin de terör destekçisi olduğunu söylenmesine tepki gösterdi.


Başkan Kutlu daha önce tütün ile ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algının önüne geçilebilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bilgi vermişti.




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