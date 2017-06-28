Başkan Kutlu: “Adıyaman tütününden teröre tek kuruş gitmez”

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, “Star Gazetesi teröre destek sağlayan yabancı sigara kartellerine rant mı sağlamak istiyor? Adıyaman tütününden teröre tek kuruş gitmez” diyerek Adıyaman çiftçisinin emeğine saygı istedi.

Başkan Kutlu açıklamasında, devletine bağlılığını tarihin her döneminde açıkça gösteren, teröre hiçbir zaman prim vermeyen Adıyamanlıların en önemli gelir kaynağından bir tanesi olan tütünün terörün yeni finans kaynağı olduğunu ve tütün yetiştiricilerinin de terör destekçisi olduğunu söylenmesine tepki gösterdi.

Başkan Kutlu daha önce tütün ile ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algının önüne geçilebilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bilgi vermişti.