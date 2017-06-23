Emniyet Müdürü Metin Alper uygulamaya katıldı

Yapılan uygulamalara katılan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, uygulamaya katılan araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Emniyet kemerinin önemine de dikkat çeken Müdür Alper, herkesin bayramını kutladığını vurgulayarak bayramın bayram tadında geçmesini diledi.

Müdür Alper, “İl emniyet müdürlüğümüz tarafından, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrası halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla asayiş ve trafik yönünden en üst seviyede gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Polis Merkezi Amirliklerimiz dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyelerini arttıracak halkımızın yoğun olarak bulunduğu, banka önlerinde, alışveriş yapılan yerlerde ve büyük cami çevrelerinde görevi ifa edeceklerdir.

Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alışveriş merkezleri, otogar, pazar yerleri ve umuma açık yerler ile araç ve yaya yoğunluğu olan cadde, kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacaktır.

Şehirlerarası yollarda ise vatandaşlarımızın rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla ilimiz sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geceli gündüzlü çalışan görevlilerimizce trafik tedbirleri arttırılmış, yapılan etkin denetimlerle sorumluluk alanımızda arife gününden başlayarak bayram boyunca ve sonrasında belirtilen tedbirlerimiz sürecektir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri ve muhtemel olaylara süratle müdahale edilebilmesi için emniyet müdürlüğümüzle irtibata geçilebilecek"” ifadelerini kullandı.

Müdür Alper, aynı zamanda uygulamaya giren araç içerisinde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.