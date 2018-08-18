Esnaf temsilcileri devlete destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi Bozdurun’ çağrısı üzerine döviz bürosuna akın ederek dolar ve altınlarını bozdurup devlete destek veren vatandaşlara, esnaf temsilcileri de dolarları bozdurarak devlete destek verdi. Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Tahsin Çatan ellerindeki dolarları TL’ye çevirerek ABD’ye tepki gösterdi. Başkan Çatan, Kahta’da esnaflar olarak devletin yanında olduklarını belirtti.

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan ise, "Elimizdeki dövizleri Türk parasına çeviriyoruz. Reis-i Cumhurumuzun peşindeyiz. Türk vatandaşıyız. Türk Bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Önemli olan burada esnaf ve sanatkarımızın sanayicimizin, iş adamımızın hatta sokakta gezen vatandaşımızın bu işlerde panik olmaması, birlik ve beraberliği muhafaza etmesi. Bunlar ekonominin kuralları ile izah edilebilecek dövizdeki oynamalar değil. Bunların ne olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her vatandaşımız, Türkiye dışında yaşayan aklıselim herkes biliyor. Bizim gelişmemizi istemeyen kendinden başka egemen güç istemeyen bir takım devletlerin oyunu. Bizim gibi ülkeler yükselmeye başladığında üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Bu saldırılar da bunun ekonomik ayağı. İnşallah biz bunu sağ salim atlatırız. Önemli olan paniğe kapılmamak ve çalışmaya devam etmektir. Daima Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında ve arkasındayız. Dolar 50 TL olsa ne olur 100 TL olsa ne olur. Bizler tamamen vatan ve millet aşkıyla yanan yurttaşlarız. Bu millet, bu vatan sahipsiz değildir. Sahipsiz kalmayacak. Amerika’nın yapmış olduğu bu haksızlığa karşı tepkimizi göstermek için buradayız. Bizler bu vatan için kanımızı, canımızı verdik. Bugün de dövizimizi ve altınlarımızı bozdurmak için buradayız” diye konuştu.

15 Temmuz Platformu Üyeleri, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bugün burada sivil toplum kuruluşları olarak tüm döviz ve altınlarımızı bozdurup Türk Lirası’na çeviriyoruz. Yaşanan sıkıntıların geçici olduğuna inanıyor, yapılan bu haksız ekonomik çete saldırılarının karşısında Kahta’da 15 Temmuz Platformu olarak dimdik duruyoruz” ifadelerini kullandı.