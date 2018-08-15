Futbolun efsane isimlerinden Vali Kalkancı’ya ziyaret

Gerçekleşen ziyarette usta futbolculara Vali Yardımcısı Yasin Yunak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş eşlik ederek, efsane futbolcuların iki gün sürecek Adıyaman programları ile ilgili Vali Kalkancı’ya bilgi verdi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Nurullah Naci Kalkancı, efsane futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerimizi sporla uğraştırarak, ahlaklı, vatana ve millete faydalı birey olarak yetiştirilmelerine katkı sundukları için ünlü futbolculara teşekkür etti.

Valilik makamı ziyaretinin ardından efsane futbolcular, Adıyamanlı gençlerle buluşmak üzere Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinden gerçekleştirilecek olan panele katılmak üzere makamdan ayrıldı.