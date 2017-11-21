GAP çocuk gelişim merkezinden çocuklara tiyatro gösterisi

İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Diyarbakır öncü çocuk tiyatrosu tarafından sergilenen oyuna ilkokul öğrencileri ve anaokulu öğrencileri katıldı. Tiyatro gösterisinde çocuklara Nasrettin Hoca ve Karakaçan oyunu sergilendi. GAP Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Erhan Oruz yapılan tiyatro gösterisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “GAP çocuk gelişim merkezi olarak her yıl düzenli olarak bir çok tiyatro oyunu sergilediklerini belirterek bize bu imkanları sağlayan GAP idare Başkanlığına ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.