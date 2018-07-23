Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 18:34

Gazeteciler Tut ilçesine hayran kaldı

Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’ın Tut ilçesine gelen gazeteciler ilçenin doğasına hayran kaldı.

Gazeteciler Tut ilçesine hayran kaldı

23 Temmuz 2018 18:34


Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 57. başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen gazeteciler Tut ilçesinde yamaç paraşütü ile keyifli anlar yaşadı. Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, gazetecileri ilçede ağırladı.


TGF Başkanı Yılmaz Karaca, yeşillikler beldesi olarak bilinen Tut ilçesini çok beğendiklerini belirterek, “Tut ilçesinde yapmış olduğumuz gezide paraşüt sporunun yapıldığı alanda üyelerimiz keyifli anlar yaşadı. Böylesine güzel yerleşim yerlerinin tanıtımı mutlaka yapılmalı. Bizlere ev sahipliğinde bulunan İbrahim Aslan ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan ise Tut ilçesinde bir gezi turu gerçekleştirdiğini bildirerek, “Genel başkanımız Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Adıyaman merkezde ve ilçelerinde gezilerimiz oldu. Son olarak Tut ilçesinde meslektaşlarımızı doğayla buluşturduk” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç