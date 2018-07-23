Gazeteciler Tut ilçesine hayran kaldı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 57. başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen gazeteciler Tut ilçesinde yamaç paraşütü ile keyifli anlar yaşadı. Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, gazetecileri ilçede ağırladı.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, yeşillikler beldesi olarak bilinen Tut ilçesini çok beğendiklerini belirterek, “Tut ilçesinde yapmış olduğumuz gezide paraşüt sporunun yapıldığı alanda üyelerimiz keyifli anlar yaşadı. Böylesine güzel yerleşim yerlerinin tanıtımı mutlaka yapılmalı. Bizlere ev sahipliğinde bulunan İbrahim Aslan ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan ise Tut ilçesinde bir gezi turu gerçekleştirdiğini bildirerek, “Genel başkanımız Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Adıyaman merkezde ve ilçelerinde gezilerimiz oldu. Son olarak Tut ilçesinde meslektaşlarımızı doğayla buluşturduk” diye konuştu.