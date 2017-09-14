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14 Eylül 2017 18:27

Kahta ilçesinde tütün ile ilgili toplantı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ege menşeili tütün üretimi yapan yerleşim birimlerinin muhtarları ile firma yetkilileri toplantı yaptı.

Kahta ilçesinde tütün ile ilgili toplantı yapıldı

14 Eylül 2017 18:27


Kahta Ziraat Odası çok amaçlı eğitim salonunda Fatin Rüştü Zorlu Turanlı başkanlığında Ege menşeli tütün üretimi yapılan yerleşim birimlerinin muhtarları ile tütün firma yetkilileri, tütün alımı ile ilgili toplantı yaptı. Alım döneminde tütün alımı ile ilgili alıcı firmalar tütün üretimi yapan köy muhtarları bilgilendirildi.


Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, bölgede sözleşmeli Ege menşeli üretim yapan 5 firma olduğunu, Kahta’da bin 100 çiftçi tarafından 2 bin 595 dekar üzerinde 181 bin 650 ton ürün beklendiğini söyledi.




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