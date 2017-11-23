Kent Konseyi heyeti Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ve yürütme kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan ve ziyaretin amacı hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Kent Konseyi olarak daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek “Bu bağlamda kent bilinci ve kent kültürü, dolayısıyla da kent vizyonu konularında faaliyet göstermeye devam ediyorum. Daha önce başlattığımız ‘Kent Buluşmaları” etkinliğimiz devam ediyor. Kentimizdeki kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek daha yaşanabilir bir şehrin istişaresini yapıyoruz.Kentimiz için planladığımız önemli çalışmalarımız var. Gerek bu konularda gerekse ilimizde gördüğümüz bazı sorun ve çözüm önerilerini kendisine sunmak, gerekse de diğer çalışmalarımız hakkında bilgi vermek istedik. Bu tür birlikteliklerimiz ve ziyaretlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel’e ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi.