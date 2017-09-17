Kutlu yeni eğitim camiasına ve öğrencilere başarılar diledi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci ve velilere başarılar diledi.

Kutlu, yeni eğitim ve öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yeni bir maratona daha merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Millet olarak biliyoruz ki; Şanlı ecdadımızdan aldığımız emaneti koruyup daha da ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Araştıran, sorgulama yeteneğine sahip olan, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilen nesiller yetiştirip, onları geleceğe hazırlayacak olan da idealist öğretmenlerimizdir. Bundan dolayı eğitimcilerimize büyük görev düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, 2017-2018 eğitim öğretim yılının Adıyaman’ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.