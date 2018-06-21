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21 Haziran 2018 18:31

Okul müdürleriyle toplantı düzenlendi

Adıyaman’da, bulunan okulların müdürleriyle 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sene sonu toplantısı düzenlendi.

Okul müdürleriyle toplantı düzenlendi

21 Haziran 2018 18:31


2017-2018 yılında Adıyaman’da eğitimle alakalı tüm gelişmeler düzenlenen toplantıyla ele alındı. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmamasıyla başlayan programda milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, kendilerine bağlı olan birimlerle ilgili 2017-2018 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunum eşliğinde anlattı.


Yapılan sunumlar sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, “2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde hep birlikte güzel işlere imza attık. Bu hepimizin başarısı olduğu gibi başarısız olduğumuz konularda hepimizin sorumluluğunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, okul müdürleri ve öğretmenler hepimiz ilimizin eğitim noktasında daha ileri noktalara gelmesi için çabaladık. Burada bugün neler yaptık nerede güzel işler yaptık nerelerde eksik kaldık neleri önümüzdeki dönemde tamamlamamız gerekiyor bunun için bu toplantıyı düzenledik. İlimizde güzel başarılar yakaladık ve bu başarıları da sürdüreceğiz” diye konuştu.




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