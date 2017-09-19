(Özel haber) Adıyaman’da bağbozumu zamanı

Kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil, kesme ve sucuklar uzun uğraş sonunda hazır hale getiriliyor. Sabahın erken saatlerinde yediden yetmişe tüm aile bireylerinin kalkarak, bağlardan topladıkları üzümler torbaya dolduruluyor. Üzerine güneş görmemiş beyaz toprak ekleniyor. Çizmeli ayaklar ile sıkılan üzüm suyu yaklaşık 4-5 saat önce yüksek ateşte, daha sonra ise düşük ateşte kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyunun rengini alınca bir kısmı pekmez yapılıyor.

Diğer taraftan kazanlara doldurulan üzüm suyu bir taraftan ateşte pişerken diğer taraftan içerisine konulan un ile sürekli karıştırılıyor. Yaklaşık bir saat daha kaynayan ve yoğunluğunu bulan bulamacın içerisine fındık, fıstık veya ceviz konuluyor ya da sadece susam koyarak sade yapılıyor. Pişen karışım bez parçalarına seriliyor. Bir gün boyunca yerde bez parçalarının üzerinde kuruyan pestillerin bulunduğu bez parçaları ıslatılarak, pestil üzerinden soyuluyor. Pestiller bıçak ile kesilerek, sade ise katlanıyor, içerisinde fındık, fıstık ve ceviz varsa rulo yapılarak kışlık yiyecek olarak saklanıyor.

Belli bir yerde kurulan çardağa getirilen üzümler ayrıştırıldıktan sonra çuvala konup eziliyor. Zahmetli olan ezme işleminden sonra elde edilen şire, kazanlara koyulup kaynatılıyor. Birkaç işlemden geçen kaynamanın sonunda oluşan pekmezden, pestil ve sucuk elde ediliyor.

Bağbozumuyla birlikte pestil, kesme ve sucuğun nasıl yapıldığını anlatan Arif Ata, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan bağbozumunun 3-4 gün sürdüğünü belirterek, kış aylarının vazgeçilmezi olan ürünlerin hazır hale getirildiğini kaydetti.

Bağbozumuna katılan diğer kişiler de zorlu bir sürecin sonunda ürünleri elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bağbozumuna aile bireylerinin yanı sıra akraba ve komşuların da katıldığını dile getirdiler.