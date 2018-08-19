Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T. isimli 4 kişi gözaltına alınmıştı. DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T., jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.