Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cep telefonu satışı yapan işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevre illerden sipariş üzerine getirilen kaçak cep telefonları satmak suretiyle biran önce elden çıkarttıkları tespit edilen Kahta’da ki 10 farklı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis kaçak cep telefonlarına el koyarken, konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.