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24 Mayıs 2018 10:04

Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 işyerinde 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi

24 Mayıs 2018 10:04


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cep telefonu satışı yapan işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevre illerden sipariş üzerine getirilen kaçak cep telefonları satmak suretiyle biran önce elden çıkarttıkları tespit edilen Kahta’da ki 10 farklı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis kaçak cep telefonlarına el koyarken, konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.




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