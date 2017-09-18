Samsat’ta konteynır sınıflarda eğitim başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem nedeni 2016-2017 eğitim öğretim yılında çadırlarda eğitim gördü.

sonunda bu çadırlar toplanmıştı.

Daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir ortam olması için 80 adet konteyner sınıfın kurulumu tamamlanarak, eğitim öğretimin aksamasına mahal bırakılmadan, 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlandı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Taşkuyu, Uzuntepe, Yarımbağ, Örentaş Şehit Yusuf Atal ilk ve ortaokulu, Anaokulu ile Gölpınar ve Bağarası ilkokullarının kendi binalarında, diğer kalan yedi okulda ise konteynır sınıflarda eğitim verileceğini ifade etti.

Akın, "Öğretmen ve öğrencilerimiz daha hijyenik ortamda, klimalı konteynır sınıflarda eğitim vermenin mutluluğuna yaşıyoruz. Deprem sonrası 5 ay boyunca çadırlarda eğitim verdik. Zor şartlarda da olsa en iyi eğitimi vermeye çalıştım. Bütün eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum. Bu yılki eğitim öğretimi konteynır sınıflarda vereceğiz. Bir yandan da kalıcı okulların yapımı için çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim öğretimin birinci gününde, öğrencilerimizin kitaplarını dağıttık. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çadırlardan kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bizlere bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın inşallah. Yeni eğitin öğretim yılımız ülkemize ve Samsat ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.