Samsat'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şuayb Erdil, diğer ilgili kurum amirleri ile okul müdürleri katıldı.

Bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şuayb Erdil, Samsat ilçesinde şüpheli vakaların neredeyse hiç olmadığını belirterek, buna rağmen her türlü olasılığı değerlendirdiklerini ve alınması gereken önlemlerin alındığını söyledi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçesinde bağımlılık yapan maddelerin kullanımının neredeyse hiç olmamasının kendilerini rehavete düşürmeyeceğini, alınması gereken her türlü önlemin alınacağını belirterek gençleri ve çocukları her türlü zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılması gereken her ne varsa yapacaklarını vurguladı.

Yıldız, "Samsat ilçemizde bağımlılık yapıcı maddelerden korunması ve uyuşturucu kullanımının sıfır oranında seyretmesi için önlemlerimizi alacağız. Bu anlamla kurumlar arası işbirliğini çok önemsiyoruz. Güvenlik güçlerimiz her zamanda sahada olacak ve denetimlerini arttıracaklardır. Satışlar ile ilgili olarak esnaflarımıza gerekli uyarıları yapacak ve denetimlerimizi sıklaştıracağız. Din görevlilerimiz konu ile ilgili olarak vaaz ve hutbelerde bilgiler verecekler. Okullarımız eğitim faaliyetlerini sürdürürken aileler ve diğer kurumlar ile sıkı bir iletişim içerisinde olacaklardır" diye konuştu.

Toplantı sonunda bütün kurum amirleri ve okul müdürlerine söz verilerek konu ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunularak, sundukları öneriler değerlendirildi.