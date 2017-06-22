Sincik İmam Hatip Lisesi inşaatı devam ediyor

Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının önümüzdeki Eylül ayına kadar bitirilerek yeni eğitim öğretim yılında hizmete girmesi bekleniyor. İller Bankası tarafında yapılan İmam Hatip Lisesi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, “Müteahhit firma zamanında yetiştireceğini ve Ağustos ayı içerisinde teslim edeceğini ifade ediyor. İnşallah bir aksaklık olmazsa yeni eğitim öğretim yılında imam hatip lisesi oraya taşınmış olur. İmam Hatip Lisesi halen Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi giriş katındaki sınıflarda eğitimini sürdürüyor. Şayet inşaat planlanan tarihte bitirilirse 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenciler yeni okullarında eğitimlerini sürdürebilecekler” ifadelerini kullandı

Atatürk ilkokulunun yıkılarak yerine 16 derslik yeni bir okul binası inşa edileceğini belirten Kaymakam Sağ, “İlçe merkezinde bulunan Atatürk ilkokulunun bulunduğu alana 16 derslik yeni bir okul binası yatırım programına alındı. İl milli eğitim müdürlüğünün evrak konusunda bazı eksiklikleri var, onları tamamlayıp bize gönderecekler. Bizde kaymakamlık olarak köylere hizmet götürme birliği üzerinden ihalesini yapacağız, inşallah onu da hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete açacağız. Bu binamız 16 derslik, hem ilkokul hem de ortaokul olarak hizmet verecek. Böylece ilçe merkezinde derslik sıkıntımız kalmayacaktır. Diğer taraftan İnlice Beldemizde 8 derslik bir ilkokul binası inşaatımız devam ediyor. O binamız tamamlandığında çok programlı lisesi olarak hizmet verecektir. Bununla birlikte Çamdere ortaokuluna ek 2 derslik binamızın inşaatı devam ediyor. Ayrıca yaz döneminde mevcut okullarımızın bakım onarım çalışmaları yapılacaktır” şeklinde konuştu.