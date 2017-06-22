Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:20

Sincik İmam Hatip Lisesi inşaatı devam ediyor

İller Bankası tarafından finanse edilen 12 derslikli Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasındaki inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Sincik İmam Hatip Lisesi inşaatı devam ediyor

22 Haziran 2017 14:20


Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının önümüzdeki Eylül ayına kadar bitirilerek yeni eğitim öğretim yılında hizmete girmesi bekleniyor. İller Bankası tarafında yapılan İmam Hatip Lisesi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, “Müteahhit firma zamanında yetiştireceğini ve Ağustos ayı içerisinde teslim edeceğini ifade ediyor. İnşallah bir aksaklık olmazsa yeni eğitim öğretim yılında imam hatip lisesi oraya taşınmış olur. İmam Hatip Lisesi halen Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi giriş katındaki sınıflarda eğitimini sürdürüyor. Şayet inşaat planlanan tarihte bitirilirse 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenciler yeni okullarında eğitimlerini sürdürebilecekler” ifadelerini kullandı


Atatürk ilkokulunun yıkılarak yerine 16 derslik yeni bir okul binası inşa edileceğini belirten Kaymakam Sağ, “İlçe merkezinde bulunan Atatürk ilkokulunun bulunduğu alana 16 derslik yeni bir okul binası yatırım programına alındı. İl milli eğitim müdürlüğünün evrak konusunda bazı eksiklikleri var, onları tamamlayıp bize gönderecekler. Bizde kaymakamlık olarak köylere hizmet götürme birliği üzerinden ihalesini yapacağız, inşallah onu da hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete açacağız. Bu binamız 16 derslik, hem ilkokul hem de ortaokul olarak hizmet verecek. Böylece ilçe merkezinde derslik sıkıntımız kalmayacaktır. Diğer taraftan İnlice Beldemizde 8 derslik bir ilkokul binası inşaatımız devam ediyor. O binamız tamamlandığında çok programlı lisesi olarak hizmet verecektir. Bununla birlikte Çamdere ortaokuluna ek 2 derslik binamızın inşaatı devam ediyor. Ayrıca yaz döneminde mevcut okullarımızın bakım onarım çalışmaları yapılacaktır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!