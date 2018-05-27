TBMM Başkan Vekili Aydın Kahta’da partililere hitap etti

AK Parti Kahta İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Fatih Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, “Ne mutlu bizlere ki böyle bir lidere sahibiz ve böyle bir liderin ekinde bulunuyoruz. Hep hayrı, birbirleriyle kini değil güzelliği, dostluğu ve kardeşliği dinlendirdiği bir ortam oluşuyor. AK Parti’de bunlar ziyadesiyle mevcuttur. Birlikte yürümek hepimiz için bir şereftir" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Fatih Toprak, “Bir olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Adıyaman, Kahta ve diğer ilçelerimiz için büyük hayallerimiz var. Eğitimimin büyük kısmını Almanya’da tamamladım. Almanya’da avukatlık mesleğini yaptım. 2009 yılında Türkiye’ye döndüm. AK Parti demek aşk, gönül bağı ve dava demektir. Biz 28 Şubat sürecini Ankara’da bulunduğumuzdan dolayı çok canlı şahit olduk. Ben bir imam çocuğuyum, 28 Şubat döneminde imam çocuğu olmak suçtu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm ümmetin lideri. 24 Haziran seçimleri sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Bu seçim, Suriye, İran, Irak, Afganistan, Arakanı ve dünyadaki tüm Müslümanları ilgilendiriyor. Avrupa’dakiler diyor ki, bizim gençlik döneminde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz eğer olsaydı biz, Avrupa’ya gelmezdik. İnşallah Adıyaman’da öyle bir ses çıkaracağız ki bu ses Brüksel’de dahi duyulacaktır. İnşallah bu seçimde Adıyaman ve ilçeler olarak Türkiye’de birinci oluruz” cümlelerini kullandı.

AK Partinin mayasının sağlam olduğunu vurgulayarak, “Adıyaman ve tüm ilçelerimizde halkımızın değerleriyle örtüşen ve halkımıza hizmeti düstur edinen bir misyon olarak AK Parti, bütün hemşerilerimizin gönlüne girdi. Dolayısıyla 16 yıllık hizmet sürecinde de gerek şehrimizde gerekse Kahta’da muazzam hizmetler yapıldı. Hayalini kurmamız mümkün olmayan icraatları gerçekleştirdik. Bir kısım hizmetler halen devam ediyor. Bu hizmet kervanında bende varım diyen ve bu dönem müracaat eden çok değerli arkadaşlarımız oldu. Adıyaman ve Kahta’ya hizmet etmek büyük bir onurdur. Biz, bir makamlara gelip gününü gün eden insanlardan olmadık, olmayız da. Bu makamların ağırlığını taşıyabilirsek, bu makamların içini doldurabilirsek, bu makamlardan güç alıp değil de, bu makamlara biz, güç verebiliyorsak ve değer katabiliyorsak bu makamları vermeyeceğiz. Bizim tanık olduğumuz öncelikle gönüllerdeki o makamlardır. İnsanımızın gönlüne girebilmek ve insanımıza eşrefi mahlukat olduğu için hizmet edebilmektir. Siyasetin tek bir amacı var, o da hizmet etmektir. Siyaset bir araçtır amaç değildir. Has olan milletin refahı, huzuru, selameti ve barışıdır. Teşkilatımızın bütün üyeleriyle omuz omuza vererek çalışacağız. 24 Haziran seçimleri, yaklaşık 150 yıllık parlamenter sistemdeki en önemli seçimdir diyebiliriz. Çünkü parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçişin ilk ve en önemli adımıdır. 15 Temmuz’da bu parlamentonun nasıl F16’larla bombalandığını gördük. Şunu da gördük, artık bu millet eski millet değil, Türkiye’de eski Türkiye değildir. Artık söz de karar da millette oluyor. Millet iradesine karşı yapılan bu kalkışmalara canı pahasına direnç uyguluyor ve darbecilere adeta darbe yapıyor” diye konuştu.