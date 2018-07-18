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18 Temmuz 2018 18:01

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

18 Temmuz 2018 18:01

Dr. Gürer Gülsevin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret etti.


Ziyarette, Adıyaman Üniversitesi ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Adıyaman Üniversitesi Onur Defterini imzalayan TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin’e Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü tarafından Adıyaman’ın tarihi mekanlarından biri olan Cendere Köprüsünün maketi takdim edildi.


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde de incelemelerde bulunan TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, ADYÜ Kale, Adıyaman Evi, Minyaman Çarşısı, Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti modellerini ve fakülte binalarını gezdi.


Prof. Dr. Gülsevin, 2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesinin sınırlarını aştığını belirterek, gelişimini neredeyse tamamlayan yemyeşil bir üniversitede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü çalışmalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Gülsevin, "Bence Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Türkiye’deki her üniversitede en az bir dönem de olsa çalışmalıdır. Eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal alanları ve benzersiz doğasıyla Adıyaman’da çok güzel bir üniversite bulduk. Ben bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise, güzel düşünce ve temennilerinden dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin’e teşekkür etti.




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