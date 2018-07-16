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16 Temmuz 2018 14:43

Vagonun üzerine çıkan genç, elektrik akımına kapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, tren vagonunun üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı.

Vagonun üzerine çıkan genç, elektrik akımına kapıldı

16 Temmuz 2018 14:43


Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki tren istasyonunda meydana geldi. Yük vagonlarından birisinin üzerine fotoğraf çektirmek için çıkan Atilla Yarmay (14) vagonun üzerindeki yüksek gerilim hattına temas etti.


Elektrik akımına kapılan genci gören vatandaşlar durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri akıma kapılan genci Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanıklar oluşan gencin sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.




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