Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Yunus ekipleri şehirde öğrencilerin ağırlıkla bulunduğu Erenler bölgesinde genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerin plaka ve ehliyet sorgulamaları yapıldı. Yapılan sorgulamalarda Trafik Şube ekiplerince eksiklikleri bulunan ve kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç aramasının da yapıldığı uygulamada Yunus ekiplerinin plakası bulunmaması nedeniyle durduğu bir aracın içerisinden de ruhsatsız pompalı tüfek ve fişekler çıktı. Esnaf ve üniversite öğrencileri yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.