Bakan Eroğlu: ”Afyonkarahisar Türkiye’nin 8. Akıllı Hastanesine sahip”

Afyonkarahisar’a Bakanlar Kurulunun kararı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) kurulmuştu. Üniversitenin kurulmasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak tedviren rektör olarak atanmıştı. Yeni üniversite önünde yapılan açılış törenine Bakan Eroğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Hatice Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar’ın AK Partili Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, bakanlığa bağlı kurumların bölge ve şube müdürleri, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Afyonkarahisar Türkiye’nin 8. Akıllı Hastanesine sahip

ASBÜ’nün Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’ın sağlıkta büyük bir gelişim yaşandığını vurgulayarak, "Eskiden basit hastaneler vardı. Ama şuan gerçekten Türkiye’de imrene bilecek bir noktaya ulaştık. Afyonkarahisar Türkiye’nin akıllı 8"inci hastanesine sahip. Ayrıca üniversitemizle de kurur duyuyoruz. Kocatepe Üniversitemiz gerçekten son derece itibarlı üniversitelerden birisidir. Sağlık birimlerini bir araya topladık. Ayrıca burada Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemizde var. Bu hastanemizde büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin en ileri fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi. Bir eksikliğimiz vardı. Kanser hastalıklarının teşhisi ve tedavisi idi. Onkoloji ve hemotoloji hastanesi bizde eksikti. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız büyük bir destek verdi ve muhteşem bir hastane yeni üniversitemiz içerisine kuruldu. Dünya çapından bir hocamızdan rica ettim. Afyonkarahisar’daki Onkoloji ve hemotoloji hastanesini incelemesini istedim. Kendisi de Avrupa’da gördüğü hastanelerden daha ileri teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Biz yaparız Allah’ın izni ile" dedi.

Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var

2’inci üniversitenin kurulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir emeğinin olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu;

"Afyonkarahisar’a Cumhurbaşkanımız 2’inci üniversiteyi istemiyordu. Ama sağ olsun Ali Özkaya bey ve Hatice Özkal hanımefendi kurulması için büyük destek verdiler. Bende Miraç gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kandilini kutladım. Bizim ikinci üniversiteye ihtiyacımız olduğunu ifade ettim. Sağlık Bilimler Üniversitesi yapacağımızı söyledim Sayın Cumhurbaşkanımıza o da razı oldu. Allah’ın izni ile üniversitemiz kuruldu. Aslında hazır olan bir üniversiteyiz. Daha öncesinde planlamalar yapmıştık."

Bakan Eroğlu, konuşmasının hastane tabelasının beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte açarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.