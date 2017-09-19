Cumhuriyet Meydanı projesinde ilk etap başladı

Proje maliyeti ile kent tarihindeki en büyük projelerden biri olma özelliği taşıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin 410 takvim gününde tamamlanması bekleniyor. 3 etaptan oluşan proje tamamlandığında, Afyonkarahisar halkı yıllardır hayalini kurduğu meydana kavuşacak. Cumhuriyet Meydanı, tarihi kimliği olan bir kentsel mekân. Projenin temel kurgusu da bu kimliğin korunması ve geliştirilmesi üzerine kuruldu. Yeni Valilik, Utku Anıtı, Zafer Müzesini kapsayan ve Afyonkarahisar’ın Büyük Taarruzda ki önemini anlatan ve bu destanı sembolize eden ‘Zafer Yolu’ aksı oluşturuldu. Zafer Yolunda uygulanacak ‘aydınlanma ve özgürlüğü’ temsil eden özel aydınlatmalarla meydan içerisinde farkındalık oluşturulacak.

Utku parkı da daha doğal bırakılacak ve yeniden yeşillendirilecek. Buna karşılık sert zemin kullanımı ise insanların rahatça dolaşabilmeleri ve özellikle engelli bireyler için tasarlandı. Meydana hakim 3 adet cafe ve cafelere ait yarı açık oturma alanları bulunacak. Zeminde su havuzu ve su oyunları ile meydana canlılık getirilecek. Ayrıca mevcut ağaçlar korunarak, ağaç altı oturma ve dinlenme alanları oluşturulacak. Önemli gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere herkesin rahatça görebileceği 40 metrelik medya duvarı yapılacak. Ayrıca 2 kat bodrumda 313 araçlık otopark, vatandaşlar ve engelli bireylere özel tuvalet ve ATM yerleri oluşturulacak.