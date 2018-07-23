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23 Temmuz 2018 14:58

Dinar’da Suçıkan havuzu temizlendi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesini simgeleyen en gözde yeri durumunda olan Suçıkan Park Tesislerindeki havuzlar temizlendi.

Dinar’da Suçıkan havuzu temizlendi

23 Temmuz 2018 14:58


Dinar’ın en önemli turizm noktalarından birisi olan ve büyük Menderes Nehri’nin çıktığı Suçıkan’da yer alan havuzda temizlik yapıldı. Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatı, Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek’in kontrolünde, Dinar Belediyesi’nin bünyesinde yer alan Suçıkan’da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Atölye Amirliği, Park Bahçe ekipleri ve Suçıkan Tesisleri personeli tarafından genel temizlik çalışması yapıldı.


Suçıkan Tesislerine deniz bisikleti de alınarak gelen misafirlerin havuzlarda gezmesi sağlanıyor.




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