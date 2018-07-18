Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu

Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi oldu.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte termal-spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği iller arasında öne çıktı. Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde kentin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin şehrin tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Tesis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ve yurt dışından gelen kulüplerle birlikte 65’e yakın kulübün ağustos ayında sona erecek yaz kampı dönemini Afyonkarahisar’da geçireceği öğrenildi.

Bazı kulüplerin kamp programına başladığı, bazı kulüplerin ise rezervasyon yaptırarak önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar’da kampa gireceği ifade edilirken aralarında Bursaspor, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor, Balıkesirspor, Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Altay ve Cezayir 1. Lig takımlarından Mc Oran takımının şu anda kampta olduğu ifade edildi. Tesislerde 1. Lig ve Süper Lig takımlarının yanı sıra Afyonkarahisar’ın spor tarihinde ilk kez kurulan Afyon İdman Yurdu Kadın Takımı ile Afjet Afyonspor altyapı takımı da kamp yapan takımlar arasında yer alıyor.

Afyonkarahisar’ın doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle üst düzey kent olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar’a davet etti. Birçok futbol takımının Afyonkarahisar’da kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran Başkan Çoban, takımların Afyonkarahisar’a olan ilgisinin her yıl arttığına dikkat belirtti. Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar’dan memnun ayrıldığını ifade eden Başkan Çoban; Afyonkarahisar Spor Kompleksini Türk sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.